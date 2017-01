Eesti Klassikaplaat. Veljo Tormis "Kalevipoeg" (Melodija, 1960)

Veljo Tormise eepiline kantaat "Kalevipoeg" kuulub helilooja tänaseks üsna unustatud ja vähetuntud teoste hulka. Kantaat on kirjutatud 1956. aastal Moskva Konservatooriumi diplomitööna ning esmakordselt kõlas see 1959. aastal Tallinnas. Teose tõid esiettekandele Eesti Raadio Segakoor ja Sümfooniaorkester dirigent Sergei Prohhorovi juhatusel ning solistid Tiit Kuusik ja Viktor Gurjev. Sama koosseis salvestas kantaadi ka heliplaadile ning see ilmus 1960. aastal Melodija väljaandes. Plaati tutvustab Lauri Kaldoja.