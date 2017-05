Eesti Klassikaplaat. Anu Tali, Nordic Symphony Orchestra - Action. Passion. Illusion

Põhjamaade Sümfooniaorkester mängib dirigent Anu Tali juhatusel Erkki-Sven Tüüri, Jean Sibeliuse ja Sergei Rahmaninovi teoseid. Orkestri teine heliplaat „Action.Passion.Illusion”, mis ilmus 2005. aastal, jätkab eestlaste portreteerimist ja sümfoonilise muusika „uue näo” otsinguid. Põhjamaade Sümfooniaorkester, mis loodi Anu ja Kadri Tali poolt Eesti-Soome Sümfooniaorkestri nime all 1997. aastal ja koosnes kahe maa professionaalsetest muusikutest, on sisult ja koosluselt tänaseks väga rahvusvaheline. Paljud mängijad on tuntud solistide ja orkestrantidena maailma mainekatel kontserdilavadel. Neid omanäolisi isiksusi seob ühise nimetaja alla soov leida uus kvaliteet ja väljund klassikalisele muusikale. Plaati tutvustab Johanna Mängel.