Eesti Klassikaplaat. Ester Mägi "Bukoolika" (Melodija, 1988)

Ester Mägi on helilooja, kellele on orgaaniliselt omane rahvuslik mõtlemine. Kontakt esivanemate vaimupärandiga on tema kompositsioonides püsinud õieti läbi kõigi loominguaastate, ent rahvamuusika koloriidist kantud helikeel on aastakümnetega teinud siiski läbi ka mõned muutused: 1960. aastate lõpust alates rikastavad seda üha enam modernistlikud väljendusvahendid, 1980ndatest alates kasutab helilooja julgemini juba stilisatsiooni.