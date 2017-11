Eesti Klassikaplaat. Eesti klaverimuusika, III

Pianist Kalle Randalu repertuaar on läbi aastate olnud rikkalik ja mitmekesine. Olulisel kohal on sealjuures eesti helilooming.



Artur Uritamme üheosaline, hilisromantismi vaimus loodud "Sonaat-epitaaf" valmis juba 1936. aastal, kuid nelikümmend aastat hiljem tegi autor Kalle Randalu jaoks teosest uue versiooni.

Kuldar Singi neoklassitsistlik klaveripala "Motoorne burlesk" on helilooja valdavalt meditatiivses loomingus üsna erandlik.

Lepo Sumera sulest kõlavad plaadil kaks erineva helikeelega teost - vaba dodekafoonilist tehnikat kasutav "Fugett ja postluudium" ning diatooniline "Pala aastast 1981".

Jaan Räätsa Klaverisonaadi nr. 8 teises osas pealkirjaga "Rondo-karneval" on kõlamuljeid nii Schumannilt, Mozartilt, Bachilt, Tšaikovskilt, Šostakovitšilt, Brahmsilt, Dunajevskilt, Tormiselt kui Czernylt.



Plaati tutvustab Johanna Mängel.