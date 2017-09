Eesti Klassikaplaat. Mart Saar. Soololaulud IV (Melodija, 1985)

Helilooja Mart Saare soololaulude sarja IV osa on ilmunud 1985. aastal plaadifirmalt Melodija. Vinüülplaadil laulavad Hendrik Krumm, Marika Eensalu, Maaja Rumessen, Laine Mustasaar, Veera Taleš, Leili Tammel, Õiela Verrev, Ants Kollo ja Sirje Puura. Klaveril saadavad Vardo Rumessen, Helju Tauk ja Ivo Sillamaa.

Helilooja Mart Saar on üks Eesti rahvusliku muusikastiili rajajaid. Kaalukama osa Mart Saare loomingust moodustab umbkaudu 350 koorilaulu, mida helilooja on kirjutanud kogu oma loometee jooksul. Koorilaulu kõrval oli Saarele üheks enam armastatumaks väljendusvahendiks ka soololaul, mida on kokku oma 180 ehk rohkem kui ühelgi teisel Eesti heliloojal. Saare lauludes leidub nii loodustemaatikat, tundelist armastuslüürikat kui ka filosoofilisi mõtisklusi elu kaduvuse teemadel.



Plaati tutvustab Johanna Mängel.