Eesti Klassikaplaat: Pärt, Metsala ja Stockhausen

Allar Kaasik on tuntud ja hinnatud eeskätt eesti tšellomuusika esitaja ja propageerijana.

Ta on eesti heliloojate tšelloteoseid tutvustanud mitmetel rahvusvahelistel muusikafestivalidel ja kontserdisarjades nii kodumaal kui mujal ning talle on kirjutanud teoseid mitmed heliloojad.

Kaasik on teinud ka ise palju seadeid tšellole ja tšellode ansamblile ning seadnud tšellomuusikat omakorda teistele koosseisudele.

Ta õppis tšellomängu esmalt Pärnus ja jätkas Tallinnas, Moskvas ning Riias.

1974. aastal lõpetas ta tšellistina cum laude Tallinna Riikliku Konservatooriumi.

Kõige olulisemaks peab ta õpiaega Maris Villerussi ja Ivo Juuli käe all.

1990. aastatest alates on ta tegutsenud Soomes, kirjastanud eesti muusikat ning õpetanud tšellot ja orkestrimängu Ida-Helsingi Muusikainstituudis ning Sibeliuse Akadeemias.

Melodija plaadifirmalt 1989. aastal ilmunud albumi avateos on Arvo Pärdi tšellole ja orkestrile loodud kontsert ‟Pro et contra”, mille helilooja pühendas legendaarsele tšellistile Mstislav Rostropovitšile.

Allar Kaasiku sõnul viis ‟Pro et contra” sünd 1966. aastal eesti tšellomuusika ühe hetkega maailmakaardile ning inspireeris toonaseid 60ndate aastate noori.

‟See on teatud määral olnud keskne teos minu kujunemisel,” tunnistab Kaasik.

Peamiselt vaimulikku muusikat komponeerinud Anne Ellerhein-Metsala on Kaasikule kirjutanud mitmeid teoseid.

1985. aastal lõpetatud sonaat ‟In memoriam” on ideelt ja muusikaliselt materjalilt üks tervik, mille pingeline siseareng viib ängistavast valust kirgastunud lootuseni.

Plaadi teisel küljel kõlab saksa avangardisti Karlheinz Stockhauseni ‟Sodiaak” (‟Tierkreis”).

1975-76 aastail loodud teose meloodiaid luues huvitus helilooja eelkõige inimkarakteritest ning mõtles erinevates tähtkujudes sündinud laste, sõprade, tuttavate loomusele.

Tsüklit võivad esitada erinevad koosseisud, kuid ainuke tingimus selleks on, et igat meloodiat tuleb mängida 3-4 korda, muutes dünaamikat, artikulatsiooni, tämbreid, rütmi jms.

Nii saab interpreedist justkui selle teose kaasautor.

Plaadil on kaastegevad orelimängija Ines Maidre ning ENSV Riiklik Sümfooniaorkester dirigent Peeter Lilje juhatusel.

Plaadi salvestamisest ning sellele valitud teostest räägib muusik Allar Kaasik.

Saatejuht on Johanna Mängel.

