Eesti Klassikaplaat: Teeme muusikat!

Heino Jürisalu lastemuusikaga plaat ilmus plaadifirmalt Melodija 1977. aastal ning sellel esineb instrumentaalansambel helilooja enda juhatusel ning RAM'i poistekoor Venno Laulu dirigeerimisel.

Helilooja kirjutab plaadi tagaküljel:

‟Viimasel ajal on mind väga huvitama hakanud lastemuusika. Täpsemalt see lõik lastemuusikast, mis on seotud laste pillimänguoskuse arendamisega. Niisugused muusikapalad ongi esitatud käesoleval heliplaadil.”

Plaadil kõlavad:

* Tantsulugu

* Kolm ballaadi poistekoorile

1. Orjakivi (J. Tamm)

2. Moona-Jaan (Joh. Lilienbach)

3. Kaks Saarlast (B. Alver)

* Jalutuskäik

* Unelaul

* Rännumarss

Gustav Ernesaksa teostega plaat on välja antud 1978. aastal ning sellel laulavad Eesti Raadio mudilasrühm, lasterühm ja tütarlasterühm Eda Neideri juhatusel.

Oma pika loomingulise tegevuse vältel kirjutas Gustav Ernesaks hulgaliselt laule lastele.

Plaadil esitatud palad on helilooja poolt mõeldud laulmiseks ilma instrumentaalsaateta, kuid autori nõusolekul improviseeriti kõnealuse plaadi jaoks juurde ka pillisaade.

Albumile on salvestatud:

* Tammetõru (E. Niit)

* Kati Karu (E. Niit)

* Jussi suss (E. Niit)

* Lestad (H. Jürisson)

* Eile olin alles väike (E. Niit)

* Rongisõit (E. Niit)

* Pillimäng (E. Niit)

* Kiigel (J. Oro)

* Kurekell (E. Niit)

* Linnukuu (E. Niit)

* Kolm kihulast (V. Sõelsepp)

* Sinilill (H. Mänd)

Raimo Kangro loomingut esitavad 1978. aasta albumil Eesti Televisiooni ja Raadio lasteansambel Eda Neideri juhatusel ning ansambel Hortus Musicus Andres Mustoneni dirigeerimisel.

Solistid on 10-aastane Marju Saaret ja 14-aastane Miralda Timmo.

Raimo Kangro tundis lastemuusika kirjutamise ja laste muusikalise kasvatusega seotud probleemide vastu suurt huvi. Muu hulgas on ta kirjutanud lasteooperi ‟Ooperimäng”, muusika nukunäidendile ‟Väike Illimar” ja sarja lastelaule ‟Lastemuusika”.

Kangro lastemuusikas on säilinud kõik helilooja käekirja omapärased jooned, selle värskus ja kargus.

Albumil kõlavad:

* Miks? (J. Saar)

* Laul emale (J. Saar)

* Minu õu (J. Saar)

* Mooramaa laul (L. Tungal)

* Kui tore see! (O. Driz, tlk. L. Tungal)

* Laul juurviljadest (J. Tuwim, tlk. A. Jaaksoo)

* Alasti Kuningas (L. Tungal)

Eesti Klassikaplaat on eetris reedel, 2. juunil kell 11.

Albumeid tutvustab Johanna Mängel.