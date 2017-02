Eesti Klassikaplaat. "Muinasjutt" - Alo Põldmäe muusikat lastele (Melodija, 1989)

"Muinasjutt" on Alo Põldmäe teine lastemuusikaplaat. Helilooja sõnul on see muusika sündinud tähele pannes laste võimet elada oma näivuse ilmas, mis aitab ka kõige lihtsamat igapäevast asja või olukord tajuda muinasjutuliselt salapärase põnevana.