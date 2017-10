Eesti Klassikaplaat 2015 (Foto: )

Eesti Klassikaplaat

Tallinna Trio tegutses aastatel 1971-1991 ning mängis teoseid 17. sajandist kuni moodsa klassikani. 1982. aastal ilmunud Melodija albumile on salvestatud sellest väike läbilõige. Albumil mängivad pianist Valdur Roots, viiuldaja Jüri Gerretz ja tšellist Toomas Velmet.

Johannes Brahmsi Trio nr. 3 C-duur ja Ludwig van Beethoveni lõpetamata Trio B-duur kõrval on plaadil esindatud ka Eesti helilooja Jaan Räätsa Trio nr. 2 op 7.



Viiekümnendate aastate lõpul ja kuuekümnendatel ilmus nõukogude muusikasse ridamisi tolle aja kontekstis uudset kammermuusikat, mille põhiline läbiv joon oli lakoonilisus ja arenduslikkuse puudumine. See on omane nii Räätsa esimesele klaveritriole aastast 1957, kui ka viis aastat hiljem, 1962. aastal loodud Triole nr. 2. Selles teoses leidub mitmeid pisut nihkes meloodikaga tantsulisi kujundeid. Trio ülesehitust iseloomustavad Räätsale omane süitlikkus ja vormisümmeetriad. Viiest osast neli on kiired, seejuures on tähelepanuväärne, et teine ja neljas ning esimene ja viies osa on identsed. Helilooja sõnul põhjustas sellise ülesehituse aeg, sest trio pidi valmima kõigest nädalaga.



Klassikaplaati tutvustab Lauri Kaldoja.