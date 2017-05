Eesti Klassikaplaat 2015 (Foto: )

Eesti Klassikaplaat. Artur Lemba (Melodija, 1972)

Eriline heliplaat Artur Lemba (1885 - 1963) muusikaga. Ehkki Lemba oli lisaks heliloomingule tunnustatud pianist, ei ole tema salvestisi peale käesoleva plaadi välja antud. Samuti on Eesti kontekstis üliharuldane, et helilooja on muusikuna omaenese teosed plaadile salvestanud.

Artur Lemba enda esituses kõlavad tema Esimene klaverikontsert c-moll ning vähemtuntud klaveriteosed: Sonaat h-moll, Lüüriline hetk op. 13, Menuett G-duur ja Kerge sonaat A-duur.

Teosed on lindistatud varem, Lemba eluajal, kuid antud välja Melodija plaadifirma poolt alles 1972. aastal.

Lemba Klaverikontserdis saadab solisti Eesti Raadio Sümfooniaorkester dirigent Roman Matsovi juhatusel.



Plaati tutvustab Lauri Kaldoja.