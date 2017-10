Eesti Klassikaplaat. Käbi Laretei "Ludus tonalis" (Philips, 1966)

Paul Hindemithi teos on inspireeritud Johann Sebastian Bachi "Hästitempereeritud klaverist" ning koosneb kaheteistkümnest fuugast ja üheteistkümnest prelüüdist, mida omakorda raamistavad preluudium ja postluudium. Kui noodid ülevalt alla pöörata, siis saab postluudiumi lõpust preluudiumi algus.



Salvestuse teeb eriliseks asjaolu, et see järgnes kahele menukale Carnegie Halli kontserdile New Yorgis ning veel varasemale koostööle Paul Hindemithi endaga. Aastal 1952 tegi Stockholmi Eksperimentaalse Muusika ja Kunsti Ühing pianist Käbi Lareteile seoses Hindemithi külastusega ettepaneku see teos ette kanda ning sellele järgnesid proovid heliloojaga.



Laretei kirjutab oma samanimelises raamatus: "Hindemith hõikas pimedast saalist vahele, et "see peab siin kõlama nagu sõjaväemarss" või "seal nagu purjus baieri talunik". Lisaks küsis Hindemith, kas kavatsen selle teose peast mängida? - Jah, vastasin mina, sest olin suure vaevaga kõik 25 pala endale pähe tagunud. - "Kas te olete hull?" küsis Hindemith".



Klassikaplaati tutvustab Lauri Kaldoja.