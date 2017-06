Folgialbum. Paul Neitsov - Karlovas on peaaegu kevad (2016)*

Paul Neitsovi albumi nimilugu "Karlovas on peaaegu kevad" on inspireeritud Tartu linnaosast, kus kitarrist on sündinud ja elanud. Paul Neitsov on stuudios külas.

Saatejuht on Liina Vainumetsa.



Saade oli esmakordselt eetris 25. septembril 2016.