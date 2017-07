Folgialbum. Tuulikki Bartosik - Storied Sounds

Akordionist Tuulikki Bartosiki album räägib isikliku loo muusikas.



Stuudios on külas Tuulikki Bartosik, et tutvustada oma albumit "Storied Sounds" (RootBeatRecords 2016). Album on kaunilt koostatud armastuskiri Eesti maastikele ja Tuulikki lapsepõlvele.

Plaadil esitab oma muusikat Tuulikki Bartosik akordionil, lauldes ja metallofonil, kaasa teevad Timo Alakotila klaveril, Villu Talsi mandoliinil ja Dylan Fowler kitarril.



Saatejuht on Liina Vainumetsa.



Saade oli esmakordselt eetris 18.9.2016.