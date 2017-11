Folgialbum. EBU Folk Festival

Tomáš Kočko on Moraavia laulukirjutaja, laulja ja ajaloouurija. Tomáš Kočko & Orchestr on ansambel, mis mängib lihtsakõlalist folgi, rocki ja jazzi elementidega muusikat. Tomáš Kočko & Orchestr: Tomáš Kočko - kitarr, mandoliin, ülemheliflööt (koncovka), vokaal Helenka Vyvozilová - plokkflöödid, kaksikflööt, viiul, tsimbel, vokaal Libuška Černá - vioola, viiul, vokaal Pavel Bongo Plch - löökpillid, tsimbel, vokaal Roman Plaširyba - kontrabass, vokaal Stanislav Pliska - löökpillid

EBU folgifestival on Euroopa avalik-õiguslike ringhäälingute muusikatoimetajate eestvedamisel koos käiv avalike salvestuste pidu, mida on Lääne-Euroopas läbi viidud nüüd juba 38 aastat. EBU muusikavahetuse raames jõuavad kontserdisalvestused miljonite kuulajateni.



Kontsert toimus 19. juulil 2017 Český Krumlovi kontserdisaaliks ümber ehitatud ratsasaalis.



Stuudios on Liina Vainumetsa.