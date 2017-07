Ülemakstud Rentslihärrad on Tarmo Noormaa (lõõtsad ja laul) ja Lauri Õunapuu (laul). Nad esitavad omaks tehtud lauludest, mis külades kõlanud umbes sada ja vähem aastat tagasi. Ei ole täpselt teada kõigi nende lugude sünniaeg ja levikutee, nii mõnigi laul on tõlgitud eesti keelde mitmeidki kordi. Stuudios on külas Lauri Õunapuu.