Folgialbum. EBU Folk Festival 2017: Zuzana Lapčíková - Emil Viklický - Josef Fečo trio (Tšehhi)

Festivali korraldajamaad Tšehhit esindasid EBU folgifestivalil mitmenäolised ansamblid. Täna musitseerib trio, kelle esituses saavad kokku kohalikud traditsioonid ja jazz.



Zuzana Lapčíková - Emil Viklický - Josef Fečo trio:



Zuzana Lapčíková - laul, tsimbel

Emil Viklický - klaver

Josef Fečo - kontrabass

EBU folgifestival on Euroopa avalik-õiguslike ringhäälingute muusikatoimetajate eestvedamisel koos käiv avalike salvestuste pidu, mida on Lääne-Euroopas läbi viidud nüüd juba 38 aastat. EBU muusikavahetuse raames jõuavad kontserdisalvestused miljonite kuulajateni.



Kontsert toimus 19. juulil 2017 Český Krumlovi kontserdisaaliks ümber ehitatud ratsasaalis.



Stuudios on Liina Vainumetsa.