Folgialbum. Liina Vainumetsa*

Kuulame Puuluubi kontserdi salvestust EBU folgifestivalilt, mis toimus Český Krumlovi linnas Tšehhimaal. Laval on Ramo Teder ja Marko Veisson, kaasas hiiu kandled ja luuper.

EBU folgifestival on Euroopa avalik-õiguslike ringhäälingute muusikatoimetajate tahtel koos käiv avalike salvestuste pidu, mida on Lääne-Euroopas läbi viidud nüüd juba 38 aastat. EBU muusikavahetuse raames jõuavad kontserdisalvestused miljonite kuulajateni.



Kontsert toimus 20. juulil 2017 Český Krumlovi kontserdisaaliks ümber ehitatud ratsasaalis.



Stuudios on Liina Vainumetsa.