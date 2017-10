Folgialbum. EBU Folk Festival 2017: Jitka Šuranská Trio (Tšehhi)

Oma Slovaki Moraavia traditsioonilise muusika seadeid esitab trio, mille juhtfiguur on viiuldaja Jitka Šuranská. Jitka Šuranská Trio: Jitka Šuranská - laul, viiul Martin Krajíček - laul, mandoliin Marian Friedl - laul, kontrabass, väike tsimbel, traditioonilised flöödid

EBU folgifestival on Euroopa avalik-õiguslike ringhäälingute muusikatoimetajate eestvedamisel koos käiv avalike salvestuste pidu, mida on Lääne-Euroopas läbi viidud nüüd juba 38 aastat. EBU muusikavahetuse raames jõuavad kontserdisalvestused miljonite kuulajateni.



Kontsert toimus 19. juulil 2017 Český Krumlovi kontserdisaaliks ümber ehitatud ratsasaalis.



Stuudios on Liina Vainumetsa.