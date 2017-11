Folgialbum. EBU Folk Festival 2017: Pengetös Trió (Ungari)

Kui Pengetös Trió aastal 2015 koos musitseerima hakkas, oldi trio liikmed mänginud ja laulnud juba mitmetes rahvamuusika kooslustes. Kuigi trio musitseerimise aluseks on autentne Ungari rahvamuusika, siis ollakse avatud ka innovatsioonile. Pengetös Trió: Alexandra Berta - tsitter, laul Imre Csasznyi - tambura, laul Zalán Csenki - cobza, vioola

EBU folgifestival on Euroopa avalik-õiguslike ringhäälingute muusikatoimetajate eestvedamisel koos käiv avalike salvestuste pidu, mida on Lääne-Euroopas läbi viidud nüüd juba 38 aastat. EBU muusikavahetuse raames jõuavad kontserdisalvestused miljonite kuulajateni.



Kontsert toimus 20. juulil 2017 Český Krumlovi ratsasaali hoovis.



Stuudios on Liina Vainumetsa.