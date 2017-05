Helikaja. Jazzkaar 2017

Jazzkaar 2017

* Jazzkaare festivali võtab kokku džässikriitikute vestlusring. Stuudios on Marje Ingel, Sander Udikas ja Priit Pruul. Festivalimuljeid jagavad ka noored muusikud Jana Kütt, Anna Regina Kalk ja Kalle Pilli. Saate toimetaja on Ivo Heinloo ja helioperaator Katrin Maadik. Helikaja on eetris laupäeval, 6. mail kell 9 ja pühapäeval, 7. mail kell 12. Hiljem järelkuulatav Klassikaraadio kodulehel.