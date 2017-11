Helikaja. Nüüdismuusika Festival AFEKT

Rahvusvahelisel nüüdismuusika festivalil AFEKT esitleti tänavu uut muusikat alates klassikutest kuni hetkel rahvusvahelistel lavadel domineerivate kesksete ja värskeimate teemadeni, toimusid ka audiovisuaalile ja muusikateatrile keskendunud kontserdid. AFEKT leidis aset 27. oktoobrist 1. novembrini Tallinnas ja Tartust. Tegemist on jätkuga Tartus juba 14 aastat toimunud Eesti Heliloojate Festivalile, mis aga uue nime all peeti teist korda. ‘Helikaja’ uurib, millised olid festivali AFEKT erilisemad kontserdid ja meeldejäävamad teosed ning mis pettis kuulajate lootusi? Arutelus selgub, kellele ja miks seesugune nüüdismuusika festival üldse vajalik on ning milline on meie nüüdismuusika hetkeseis ja suurimad murepunktid. Stuudiokülalised on Liisa Hirsch, Marta-Liisa Talvet, Johanna Kivimägi ja Gerhard Lock. Saatejuht on Johanna Mängel. Rubriigis 'Muusik mõtleb' arutleb Hektolei Paju, milline on muusikute toitumisahel ja mis toidab muusikut, kes on toitumisahela lõpus.