"Helikaja" 4. märtsil

Saade võtab kokku nädala tähtsamad muusikasündmused ning jagab asjatundlike kuulajate muljeid Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kahelt eriilmelise kavaga kontserdilt:

*Briti trompetivirtuoosi Alison Balsomi oodatud esinemine Eestis jäi ootamatu haigestumise tõttu ära ning reedel, 3. märtsil soleeris Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees hoopis rootsi trompetikunstnik Håkan Hardenberger, dirigeeris Paul Mägi. Kuulamas käisid trompetimängijad Laur Keller ja Aavo Ots.

*Laupäeval, 25. veebruaril toimunud kontserdil "Alternatiivne energia” ühendas Eesti Riiklik Sümfooniaorkester dirigent Olari Eltsi juhatusel elektroonilised helid orkestrimuusikaga ning kaasas endaga lavale DJ Sander Mölderi.

Vestlusringis arutletakse, millises suunas liigub 21. sajandi orkester ja kogu orkestrimuusika ning kas ja kuidas sobitub klassikaline muusika klubiatmosfääri. Saatekülalised on dirigent Risto Joost, DJ ja muusikaprodutsent Bert Prikenfeld ehk DJ Critikal ehk Bert On Beats ning heliloojad Liisa Hirsch ja Tõnu Kõrvits.

Saatejuht on Johanna Mängel.