Helikaja.

*Muusika Viinist. Kolmapäeval, 8. novembril esines Estonia Kontserdisaalis üdini viinilik viiulivirtuoos ja dirigent, maailma ühe parima orkestri kontsertmeister, kes andis hoogu ka Tallinna Kammerorkestri mängijatele. Kas standardrepertuaarist on võimalik välja võluda midagi veel peale tuttavlike meloodiate? Kristel Pappel ja Harry Liivrand. *Kleit või kampsun? Kuidas tuleks rõivastuda kontserdisaalis - nii laval kui parteris? Mõtteid vahetavad dirigent Edmar Tuul, laulja Arete Teemets ja stilist Gerly Tinn. *Uus juht otse-eetris. Reedel avaldati Georg Otsa nimelise muusikakooli direktori konkursi tulemused. Valituks osutus saksofonist Ivo Lille. Missugused on tema plaanid kooli sisekliima parandamiseks? Saatejuht on Anne Prommik, helioperaator Katrin Maadik.