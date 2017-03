Helikaja. ERSO ja Håkan Hardenberger

Briti trompetivirtuoosi Alison Balsomi oodatud esinemine Eestis jäi ootamatu haigestumise tõttu ära ning reedel, 3. märtsil soleeris Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees hoopis rootsi trompetikunstnik Håkan Hardenberger, keda on ajakirjanduses korduvalt nimetatud maailma parimaks trompetistiks ning kelle pillikõla on iseloomustatud planeedi kõige puhtama ja tundlikumana. Dirigent Paul Mägi juhatusel tuli ettekandele 20. sajandi saksa helilooja Bernd Alois Zimmermanni džässimõjudega trompetikontset "Nobody knows de trouble I see" kõrvuti Leonard Bernsteini, Maurice Raveli ja Ottorino Respighi suurejooneliste sümfooniliste teostega. Kontserdimuljeid jagavad trompetimängijad Laur Keller ja Aavo Ots. Saatejuht on Johanna Mängel.