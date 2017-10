Helikaja. Tehisintellekt siseneb muusikamaailma

Sel nädalal tähistas 85-ndat sünnipäeva helilooja Jaan Rääts, kes on terve oma elu olnud tehnikahuviline. Mõnikümmend aastat tagasi küsiti temalt ühes telesaates, kas ta usub, et kompuutrid hakkavad kunagi muusikat looma. Rääts vastas, et kindlasti hakkavad, aga siis peavad ka kompuutrid selle ära kuulama. Vestlusringis arutleme, kas Jaan Räätsa aastatetagune ennustus vastab tõele nüüd, mil tehisintellekt kirjutab muusikat ja tehnoloogiafirmad on välja töötanud robot-dirigendi. Mis on teadlaste huvi selles valdkonnas, mis on loovus, kas tehisintellekti sisenemine muusikamaailma sunnib meid kultuuri mõistet ümber defineerima ning kas ja millal loob tehismõistus suurteose, mis toob kunstivaldkonda uue paradigma? Vestlusringis jagavad oma mõtteid dirigent Olari Elts, helilooja Erkki-Sven Tüür ning ajuteadlane ja teadvuseuurija Jaan Aru.