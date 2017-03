Helikaja. ERSO "Alternatiivne energia" ja 21. sajandi orkester

Laupäeval, 25. veebruaril toimunud kontserdil "Alternatiivne energia" ühendas Eesti Riiklik Sümfooniaorkester dirigent Olari Eltsi juhatusel elektroonilised helid orkestrimuusikaga ning kaasas endaga lavale DJ Sander Mölderi. Ameerika noorema generatsiooni silmapaistva helilooja Mason Batesi muusika kõrval oli kavas hiljuti 70. sünnipäeva tähistanud John Adams, esiettekandes kõlas Marianna Liiki uudisteos. Värvikas kontserdiõhtu jätkus teatris NO99, kus üritustesarjas TIKS astusid DJde ja live-muusikutena teiste hulgas üles ERSO kontsertmeister Triin Ruubel ja direktor Kristjan Hallik ning mitmed orkestrandid. Vestlusringis arutletakse, millises suunas liigub 21. sajandi orkester ja kogu orkestrimuusika ning kas ja kuidas sobitub klassikaline muusika klubiatmosfääri. Saatekülalised on dirigent Risto Joost, DJ ja muusikaprodutsent Bert Prikenfeld ehk DJ Critikal ehk Bert On Beats ning heliloojad Liisa Hirsch ja Tõnu Kõrvits. Saatejuht on Johanna Mängel.