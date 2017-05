Helikaja 27. mail

* Eesti Filharmoonia kammerkoori kontsert “Arieli laulud” lõpetas juubelihooajaks ellu kutsutud kontserdisarja ‟Peadirigendid”.

Koori ees oli dirigent Daniel Reuss, kes oli Filharmoonia kammerkoori peadirigent aastatel 2008-2013. Kontserti käis kuulamas Ene Üleoja, kes külastas hooaja jooksul kõiki Peadirigentide sarja kontserte. (Lisete Velt)



* Vestlusringis räägime teatrimuusikast.

Külas on kolm heliloojat: Olav Ehala, kes oli aastatel 1975-1991 Noorsooteatri muusikaala juhataja, Vootele Ruusmaa, kes on teinud muusikalisi kujundusi Viljandi kultuuriakadeemia ja Rakvere teatri lavastustele, ning Jakob Juhkam, kes on teater No99 helimeister ja muusikaline kujundaja.

Huvitaval kombel on kõik kolm ühel hetkel ka teatrilavale jõudnud.

Räägime muusikalise kujundaja põnevast tööst teatrimaailmas. Sellest, kuidas üks helilooja üldse teatrisse satub, milliseid ülesandeid see töö talle esitab, milliseid impulsse nad erinevatest lavastustest saanud on ja kas muusikat kasutatakse teatris vahel ka kurjasti ära?

Saates kõlab Vootele Ruusmaa, Jakob Juhkami ja Olav Ehala muusika teatrilavastustest, mis on neile endile kõige südamelähedasemad.

Saate toimetaja on Miina Pärn ning helirežissöör Helle Paas.



Selle hooaja viimane ‟Helikaja” on eetris laupäeval, 27. mail kell 9.

Kordub pühapäeval 28. mail kell 12.

Saade on järelkuulatav Klassikaraadio kodulehel.