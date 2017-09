Helikaja 30. septembril

Seekord kutsub saade kuulajat välja astuma steriilsete salvestuste maailmast. Vestlusring tõmbub koomale Thomas Hapmsoni kontserdi ümber, arvamusi on seinast seina. Suurmõtleja Hektolei Paju võtab seekord ette Lohusalu süvasadama idee. Saatejuht on Anne Prommik.

* Hooaja tippsündmus.

Eelmisel kolmapäeval oli Estonia Kontserdisaali elevil publik tunnistajaks ERSO hooaja hiilgehetkele.

Esindusorkestri ees soleeris filmitähe välimusega särav intellektuaal Thomas Hampson.

Dirigent Neeme Järvi juhatusel esitas filosoofiaprofessorist laulja repertuaari, millele ta oma laiahaardelise karjääri jooksul on süvitsi pühendunud – kõlasid Gustav Mahleri “Rändselli laulud”, mille tippsolist salvestas esimest korda Deutsche Grammophonile aastal 1991. Viini Filharmoonikute ees oli siis Leonard Bernstein, kellel on ületamatud teened Mahleri repertuaari juurutamisel.

Salvestus sünnib ka kolmapäevasest kontserdist, mis ERRi, toonmeister Tanel Klesmenti ja Ameerika režissööri Jason Starri koostöös jõuab DVD-plaadile.

Helikaja stuudios arutlevad kontserdi tähenduse teemal Eesti tipplauljad, aastaid väljaspool kodumaad Austrias ja Saksamaal tegutsenud tenor Juhan Tralla, kes Hampsonit on kuulnud korduvalt ka oma Viini perioodil ning metsosopran Helen Lepalaan, kes tuntust kogunud nimekatel lavadel Saksamaal, Belgias, Hollandis ja Inglismaal.

Thomas Hampsoni kauaoodatud esinemine tekitas publikus vastakaid tundeid – mõni tema pikaajaline austaja tuli kontserdilt liigutuspisarate ja veel suurema vaimustusega kui plaadilt kuuldu oleks kunagi võinud äratada.

“Kui Hampson lavale tuli, siis aplaus oli niisugune, nagu tavaliselt peale kontserti!” meenutab Helen Lepalaan.

Aga leidus ka selliseid kuulajaid, kes poetasid pisara oma iidoli hääles ilmnenud aja märkide pärast.

Sotsiaalmeedias leidus nii emotsionaalseid hinnanguid selle kohta kui valus on näha oma jumalate hukku kui ka retoorilisi küsimusi – kas me käisime ikka samal kontserdil?

Juhan Tralla leiab, et Eesti kontserdikuulajal puudub võimalus regulaarselt oma lemmikuid elavas esituses kuulata - seegi vajab harjumist.

“On väga tähtis, et niisuguse tähtsusega solist siia üldse tuli – see võimaldab meil saada osaks Euroopa muusikamaailmast, siin on muidu väga kerge kapselduda ja jääda omaette,” ütleb Juhan Tralla.

“Alati on huvitav kunstnik, kes julgeb võtta riske – isegi kui vokaalselt kõik enam sajaprotsendiliselt ei õnnestu,” kinnitab Lepalaan.

* Muusik mõtleb.

Hektolei Paju seekordne helge tulevikunägemus seostub Lohusalu süvasadamaga.

Saate toimetab Anne Prommik, kokku mängib Katrin Maadik.

“Helikaja” eetris laupäeval kell 9.

Kordus pühapäeval kell 12.