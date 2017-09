Helikaja 23. septembril

* Juba ette on saanud märkimisväärse tähelepanu osaliseks vaid 26-aastase helilooja, Reaalmažoori orkestri ühe asutaja ning suvel laulupeodirigendina debüteerinud Rasmus Puuri ooper, mis on saanud küll tõuke 1980ndatel märgiliseks mängitud Jaan Kruusvalli näidendist “Pilvede värvid”.

Sama pealkirjaga ooper ei keskendu aga 1940ndatel, vaid hoopis Eesti iseseisvumise ajal toimunud sündmustele.

Ooperis on vaatluse all ühiskond laiemalt ja ka ühe pere lugu, kelle kommunistist perepoeg on sunnitud värvi vahetama ning metalliärisse segatuna parseldab maha kodutalu, nende punkarist tütar aga põgeneb vallasemana üle mere parema elu peale ja tema pisipoeg ei õpi sõnagi eesti keelt.

Ja muidugi ei puudu ooperist laulupidu!

* Ooperi esietendusega samal ajal aga kõlab Estonia maja teisel poolel Annely Peebo hääl, esitades keelatud armastusest sündinud vokaaltsüklit.

Wagner kirjutas Wesendoncki laulud oma metseeni naise luulele.

Eesti Kontserdi hooaja avakontsert toob lavale ka teise särava karjääriga eestlannast muusiku - dirigent Kristiina Poska, kelle käe all kõlab Viini ja Pariisi tipporkestrite tellimusel sündinud Erkki-Sven Tüüri teose “Külva tuult...” esiettekanne kodupubliku ees.

“See teos on peegeldus mõtetest, mis tekivad, vaadates aega, kus me elame,” ütleb helilooja. Massimigratsioon, kliimamuutused, terroriaktid – need sündmused mõjutavad suuri inimhulki, pikaajaline mõju on ka nende sündmuste keerises tehtud valeotsustel.

Tüüri muusika ei kirjelda otseselt neid sündmusi, vaid helilooja sõnul käitub muusika areng teoses mõnevõrra sarnaselt – näiliselt süütutest tuulepuhangutest saavad alguse võimsad tormihoovused.

Tüüri teoste esiettekanded toimuvad peaaegu et reeglina väljaspool kodumaad - nii ka tema Üheksanda sümfoonia esiettekanne jaanuarikuus Belgias.

* Oma saateminutites analüüsib muusikasündmusi mõtleja Hektolei Paju.

Saatejuht on Anne Prommik.

Muljeid jagavad Saale Konsap, Kerri Kotta ja Toomas Velmet.

“Helikaja” on eetris laupäeval, 23. septembril kell 9.

Kordub pühapäeval, 24. septembril kell 12.