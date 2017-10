Helikaja 28. oktoobril

Ukse ees on konkurss “Klassikatähed” ja eelmised osalejad uurivad “Helikajas”, milline on särava interpreedi saladus. Festival AFEKT kogub hoogu. Hektolei Paju räägib seekord pärisheliloojatest. Eetris laupäeval, 28. oktoobril kell 9. Kordus pühapäeval kell 12.

* Miks on interpreedil oluline välja paista?

Milline peab olema interpreedi imago ja kuidas seda kujundada?

Põhjuseid seda küsida on mitmeid. Alanud on registreerimine klassikainterpreetide telekonkursile „Klassikatähed 2018”.

Sel nädalal andis Estonia kontserdisaalis soolokontserdi rahvusvahelistel lavadel esinev pianist Maksim Štšura.

Kuhu jäi publik?

Vestlusringis arutlevad telekonkursist “Klassikatähed” osa võtnud tšellistid Silvia Ilves ja Marcel Johannes Kits ning fagotimängija Jakob Peäske. Kommenteerib tšellopedagoog Mart Laas.

* Eile algas rahvusvaheline nüüdismuusika festival AFEKT.

Klassikaraadio vahendusel jõuavad eetrisse viis eriilmelist kontserti.

Avasündmusel Estonia kontserdisaalis kõlasid ERSO esituses esmakordselt Prantsuse uue muusika klassikute Gérard Grisey ja Pierre Boulezi orkestriteosed, mida dirigent Baldur Brönnimann nimetab tänase nüüdismuusika alustaladeks.

Vähetuntud, kuid mõjuka itaallase Fausto Romitelli kõrval tuli sümfooniakontserdil esiettekandele Eesti helilooja Elis Vesiku uudisteos.

Festivali algataja ja kunstiline juht Monika Mattiesen räägib, miks jäävad osad nüüdismuusika teosed orkestrite ja ansamblite repertuaari pikemaks ajaks. (Johanna Mängel)

* Rubriigis “Muusik mõtleb” mõtiskleb Hektolei Paju pärisheliloojatest.

Kas ka teil on tunne, et helilooja nime varju peidab end tänapäeval üksjagu šarlatane?

Hektolei Paju lahendab mänglevalt selle probleemi.

Saate helimontaaži tegi Katrin Maadik, toimetaja on Lisete Velt.

