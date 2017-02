Helikaja 18. veebruaril

Seekordne saade otsib 70-seks saava Mart Humala abiga mitme kandi pealt vastust küsimusele “Mis on muusikateooria?”. Mõistagi on ka mitu tagasivaadet möödunud nädala muusikaelule. Eetris laupäeval kell 9 ja pühapäeval kell 12. Saatejuht on Lisete Velt.

* Nädala muusikasündmused:

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Sümfooniaorkestri ja ERSO traditsiooniline ühiskontsert; Leopold Brauneissi artiklikogumik “Arvo Pärdi tintinnabuli-stiil: arhetüübid ja geomeetria”; Kultuurikandja 2016 on Klassikaraadio toimetaja Liina Vainumetsa; Johan Randvere sooloõhtu; Tallinna Kammerorkestri kontsert “Taevane elu”; Olari Elts ja Helena Tulve Pariisis; Tallinnas on tipp-pianist Jean-Efflam Bavouzet.



Põhjalikumalt on vaatluse all 10. veebruaril toimunud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning ERSO iga-aastane ühiskontsert ja 14. veebruaril aset leidnud Johan Randvere sooloõhtu Estonia kontserdisaalis.



* Ühiskontserdi juured ulatuvad aastasse 1930.

Kontserdil astus üles metsasarvesolist Hervé Joulain ning ühisorkestrit juhatas dirigent Paul Mägi.

Ettekandel olid Pjotr Tšaikovski pidulik avamäng “1812”, Reinhold Gliére’i metsasarvekontsert B-duur ja Sergei Prokofjevi viies sümfoonia.

Kontserti käisid kuulamas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia orkestridirigeerimise üliõpilane Imre Rohuväli ja ERSO metsasarverühma kontsertmeister Kalervo Kulmala.



* Johan Randvere esimesel soolokontserdil Estonia kontserdisaalis oli kavas nii Jaan Rääts kui Pärt Uusberg, nii Sciarrino kui Mussorgski.

Oma muljeid jagab EMTA klaveriosakonna juhataja pianist Mati Maikali.



* Täna tähistab 70. juubelisünnipäeva muusikateoreetik ja EMTA emeriitprofessor Mart Humal. Vestlusring on pühendatud muusikateooriale.

Mis on muusikateooria?

Millega tegeleb muusikateoreetik?

Kuidas on seotud muusikateooria ja ilmavaatlused?

Miks võib pidada Eestit üheks tänapäeva muusikateoora lähtepunktiks?

Kõigile neile ja paljudele teistele küsimustele annavad vastused muusikateoreetikud Saale Konsap, Aare Tool, Kerri Kotta, Margus Pärtlas ja Mart Humal.



Helimontaaži tegi Helle Paas, toimetas Lisete Velt.



“Helikaja” on eetris laupäeval, 18. veebruaril kell 9.

Kordub pühapäeval, 19. veebruaril kell 12.