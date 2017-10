Helikaja 14. oktoobril

Muusikapäeval kohtusid kolm Eesti heliloojat – Elis Vesik, Ekke Västrik ja Peeter Vähi, et rääkida heliloojaks olemisest, kaasnevast vastutusest, teoste loomisest ja üksindustundest. Vestlusringi kuulete laupäeval, 14. oktoobril kell 9 ja pühapäeva keskpäeval.

Tänavu 1. oktoobril peetud rahvusvahelisel muusikapäeval toimus restoranis Kivi Paber Käärid avalik vestlusring kolme Eesti heliloojaga.

Klassikaraadio salvestas kohtumise.

Vestlusring portreteerib kolme heliloojat.

Heliloojaks olemisest, sellega kaasnevast vastutusest, teoste loomisest ja üksindustundest räägivad Elis Vesik, Ekke Västrik ja Peeter Vähi.

Vestlust modereerib Johanna Mängel.

Kust tuleb inspiratsioon?

Kui suur on helilooja vastutus oma kuulajate ees?

Miks on maailmal üleüldse heliloojat vaja?

Lisaks tutvustab iga helilooja enda jaoks olulisi objekte või abivahendeid, mis seotud nende loomingulise protsessiga.

Nii on Peetril kaasas eksootilised pillid, Ekkel värviliste juhtmetega modulaarsüntesaator ja Elisel matemaatilisi võrrandeid täis kirjutatud märkmikud.

“Üks asi, mis mind huvitab ongi see, kuidas tõlkida mingisuguseid mõtteid ja materjale ning asju muusika keelde ja tagasi – sellised mitmekordsed ringid,” räägib Ekke Västrik.

“Minule tegelikult annab rohkem inspiratsiooni see, kui ma saan sõita kusagile väga kaugetesse eksootilistesse paikadesse,” tunnistab Peeter Vähi.

Elis Vesik aga usub, et muusikal on mingi korrastav mõju: “Heliloojad ongi selleks, et helid korrastada.”

Iganädalases rubriigis "Muusik mõtleb" räägib Hektolei Paju sel korral muusikuid kimbutavatest terviseriketest.

“Helikaja” on eetris laupäeval, 14. oktoobril kell 9.

Kordub pühapäeval, 15. oktoobril kell 12.