Helikaja 18. novembril

Suvest on erakordse positiivse elamusena meeles veel koolinoorte laulupidu – suure laulukaare all kümned tuhanded laulvad lapsed ja noored.

Selle taga oli sadade muusikaõpetajate ja koorijuhtide tohutu ennastsalgav töö.

“Helikajas” uurime seekord, kuidas läheb üldharidusliku kooli muusikaõpetajal ja kuidas toimib muusikaõpetus meie koolides, milline on Eestis hetkel muusikaõpetaja staatus, kas see on ühiskonna poolt piisavalt väärtustatud ja kas muusikaõpetaja amet on noorte jaoks ihaldusväärne?

Milline olukord valitseb muusikaõpetajate järelkasvu osas ja millist muusikaõpetajat vajab meie kultuuriruum tulevikus?

Püüame neile küsimustele vastust leida raadiosilla kaudu Tallinna ja Tartu stuudio ühises vestlusringis.

Tallinna Stuudios on Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatuse esimees Kadi Härmaning muusikaõpetaja magistritaseme ühisõppekava juhid: Kristi Kiilu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast ja Vaike Kiik-Salupere Tallinna Ülikoolist.

Tartu stuudios on Tartu Ülikooli Kunstide keskuse juhataja Tuuliki Kivestu ja Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonna juhataja Marko Mägi.

Saatejuht on Kersti Inno, helioperaator Katrin Maadik.

“Helikaja” on eetris laupäeval kell 9.

Kordub pühapäeval kell 12.