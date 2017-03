Helikaja 4. märtsil

Saade võtab kokku nädala tähtsamad muusikasündmused ning jagab asjatundlike kuulajate muljeid mitmelt oluliselt kontserdilt. Kuhu liigub tuleviku orkestrimuusika? Eetris laupäeval, 4. märtsil kell 9 ja kordub pühapäeva keskpäeval. Saatejuht on Johanna Mängel.

Nädala tähtsamad muusikasündmused:

* Tallinna Kultuurikatlas esietendus helilooja Rasmus Puuri, dirigentide Hirvo Surva ja Ingrid Roose ning lavastaja Priit Võigemasti ühistööna valminud kontsertlavastus ‟Kord annan end päriselt ära”.

* Pärnu kontserdimajas toimunud kontserdil ‟Muusa puudutus – aastaid hiljem” esinesid dirigent Mikk Murdvee juhatusel Pärnu Muusikakooli vilistlased koos Pärnu Linnaorkestriga.

* Eesti Filharmoonia Kammerkoor naasis äsja oma ajaloo pikimalt Ameerika-turneelt, mis vältas terve veebruarikuu ning viis neid risti-põiki läbi kogu Põhja-Ameerika mandri. Pärast kolm nädalat kestnud a cappella kontserte peadirigent Kaspars Putninšiga jõuti reisi lõpuks Florida päikese alla, kus anti kontserte Anu Tali ja tema Sarasota orkestriga. Reisimuljed saab kuulata Klassikaraadio kodulehelt.

* Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutas välja rektori valimised.

Rektor valitakse ametisse viieks aastaks ja ta asub tööle käesoleval aastal 1. septembril.

* Eesti Heliloojate Liit ja Eesti Muusika Päevad kuulutasid välja heliloomingu konkursi ‟Noor helilooja 2017”, mis on suunatud 12 – 23 aastastele noortele.

* Märtsikuu kolmapäevadel kõlab Klassikaraadios taas noorte pillimängijate musitseerimine ning mõtted muusikast ja interpretatsioonist. 1. märtsil oli Noorte Stuudio avakülaline Eesti Suzuki Ühing.

* 7. märtsil möödub 130 aastat legendaarse eesti helilooja ja õppejõu Heino Elleri sünnist.

Klassikaraadio tähistab sündmust erinädalaga, mil kavas rohkelt Elleri loomingut.

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester andis nädala jooksul kaks eriilmelise kavaga kontserti:

* Briti trompetivirtuoosi Alison Balsomi oodatud esinemine Eestis jäi ootamatu haigestumise tõttu ära ning reedel, 3. märtsil soleeris Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees hoopis rootsi trompetikunstnik Håkan Hardenberger, keda on ajakirjanduses korduvalt nimetatud maailma parimaks trompetistiks ning kelle pillikõla on iseloomustatud planeedi kõige puhtama ja tundlikumana.

Dirigent Paul Mägi juhatusel tuli ettekandele 20. sajandi saksa helilooja Bernd Alois Zimmermanni džässimõjudega trompetikontset ‟Nobody knows de trouble I see” kõrvuti Leonard Bernsteini, Maurice Raveli ja Ottorino Respighi suurejooneliste sümfooniliste teostega.

Kontserdimuljeid jagavad trompetimängijad Laur Keller ja Aarne Ots.

* Laupäeval, 25. veebruaril toimunud kontserdil ‟Alternatiivne energia” ühendas Eesti Riiklik Sümfooniaorkester dirigent Olari Eltsi juhatusel elektroonilised helid orkestrimuusikaga ning kaasas endaga lavale DJ Sander Mölderi.

Ameerika noorema generatsiooni silmapaistva helilooja Mason Batesi muusika kõrval oli kavas hiljuti 70. sünnipäeva tähistanud John Adams, esiettekandes kõlas Marianna Liiki uudisteos.

Värvikas kontserdiõhtu jätkus teatris NO99, kus üritustesarjas TIKS astusid DJde ja live-muusikutena teiste hulgas üles ERSO kontsertmeister Triin Ruubel ja direktor Kristjan Hallik ning mitmed orkestrandid.

Vestlusringis arutletakse, millises suunas liigub 21. sajandi orkester ja kogu orkestrimuusika ning kas ja kuidas sobitub klassikaline muusika klubiatmosfääri.

Saatekülalised on dirigent Risto Joost, DJ ja muusikaprodutsent Bert Prikenfeld ehk DJ Critikal ehk Bert On Beats ning heliloojad Liisa Hirsch ja Tõnu Kõrvits.

