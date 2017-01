Helikaja 28. jaanuaril

* In memoriam Veljo Tormis (7.08.1930–21.01.2017)

Lahkus armastatud helilooja Veljo Tormis, kelle panus meie koorimuusika traditsiooni ja maailma koorimuusikasse on hindamatu.

Klassikaraadio kavas oli möödunud nädalal mitmed Veljo Tormise muusikale pühendatud saated. Heliloojat meenutasid dirigendid Tõnu Kaljuste ja Hirvo Surva ning helilooja Tõnu Kõrvits.

* Mitmete muusikute algatusel toimus neljapäeval, 26. jaanuaril Estonia kontserdisaalis muusikaline meenutus ‟Mõtisklused Tormise muusikaga”.

Oma kummarduse heliloojale tegid Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Rahvusmeeskoor, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tütarlastekoor Ellerhein ja Rahvusooper Estonia Poistekoor, organistid Piret Aidulo ja Ene Salumäe, dirigendid Tõnu Kaljuste, Olari Elts, Mikk Üleoja, Ingrid Kõrvits ja Hirvo Surva.

* Koori- ja puhkpillimuusika aastapreemiad.

Laupäeval, 21. jaanuaril andis Eesti Kooriühing Estonia kontserdisaalis välja koori- ja puhkpillimuusika aastapreemiad.

Aasta kooriks 2016 nimetati Tartu Ülikooli kammerkoor (peadirigent Triin Koch, külalisdirigent Lodewijk van der Ree); panuse eest kultuuriruumi sai aasta koori tiitli Viljandimaa Kammerkoor (dirigendid Kadi Ritsing ja Jüri Liiva).

Aasta dirigendiks valiti Ingrid Kõrvits ja dirigent-muusikaõpetajaks Vilve Maide.

Aasta noore dirigendi tiitli said Tiiu Sinipalu ja Ülle Tuisk.

Aasta puhkpilliorkestriks valiti Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester (dirigent Tarmo Kivisilla) ning aasta orkestridirigendiks tunnistati Priit Rusalepp.

Aasta koorihelilooja 2016 on Rasmus Puur.

Aasta tegu 2016 on ‟Üks koorilaul”.

Aasta toetaja on Eesti Rahvusringhääling ning Kooriühingu koostööpreemia sai Ene Salumäe.

* Aasta Klassikaalbum.

26. jaanuaril tunnustati Nordea Kontserdimajas suurel auhinnagalal lõppeva aasta parimaid muusikuid kõikides tähtsamates muusikakategooriates.

Aasta Klassikaalbum tiitli pälvis Vox Clamantise plaat ‟Arvo Pärt. The Deer’s Cry”.

Albumit saab kuulata Klassikaraadios kolmapäeval, 1. veebruaril kell 11.

* Kristiina Rokashevichi soolokontsert

Teisipäeval, 24. jaanuaril esines Estonia kontserdisaalis noor pianist Kristiina Rokashevich, kelle kava viis lüürilisele rännakule klassitsismist ungari romantismi ja modernismini. Kontserdikava kulminatsiooniks oli Austraalia helilooja Carl Vine’i intensiivsete rütmidega esimene klaverisonaat, mis nõuab muusikult nii erinevate mängutehnikate valdamist kui ka suurt füüsilist vastupidavust.Kontserdi lõppedes jagas toimetaja Anne Prommikule vahetuid muljeid pianist Martti Raide.

* Algas MustonenFest

Reedel toimus MustonenFesti avakontsert.

Estonia kontserdisaalis esinesid Maria Mejerovitš klaveril ja Sergei Nakarjakov trompetil ning ERSOt juhatas Andres Mustonen.

Vestlusringi fookuses on möödunud nädalal toimunud kolm eriilmelist kontserti: Kristjan Randalu soolo, URR-13: Island ja Tallinna Kammerorkester ‟Kõikvõimas – Black Angels”.

Esmaspäeva õhtul andis Mustpeade majas soolokontserdi pianist Kristjan Randalu, kes esitas nii oma uut kui ka varasemat loomingut.

Viimati esines Randalu soolokavaga Eestis viis aastat tagasi.

Teisipäeval toimus Tallinnas Kultuurikatlas Ansambel U: kontsert sarjast ‟URR”.

Õhtu keskmes oli Islandi nüüdisheliloojate muusika. Ettekandele tulid Þurídur Jónsdóttiri “Eyja” kammeransamblile, Jesper Pederseni “Helmut” löökpillidele ja elektroonikale, Anna Þorvaldsdóttiri “In Two Different Places” flöödile ja soundtrackile, Davíð Brynjar Franzsoni “il Dolce far Niente” klarnetile, viiulile ja tšellole ning Þráinn Hjálmarssoni “Sculpture # 3″ kuuele esitajale”.

Reedel esines ansambel Reykjavikis festivalil Dark Music Days.

Neljapäevasel kontserdil Mustpeade majas eksperimenteeris Tallinna Kammerorkester dirigent Risto Joosti juhatusel nii kava kui ka esitusvormidega.

Sarja ‟Kõikvõimas” kontserdil pealkirjaga ‟Black Angels” tuli esiettekandele Kristjan Kõrveri uudisteos ‟Kontsertlik visand”, kus kõik orkestri 19 mängijat on solistid ja ükski partii ei kattu teisega.

Samuti kõlas esmakordselt helilooja Tõnu Kõrvitsa nägemus John Dowlandi tuntuimast ja mõjukaimast laulust ‟Flow my tears”, kus solist oli kontratenor Risto Joost.

Kontserdi nimiteose “Black Angels” kirjutas ameerika avangardhelilooja George Crumb 1970. aastal reaktsioonina Vietnami sõjale ning see on märgiline teos oma mänguvõtete, vormi ja mitmekülgsuse poolest.

Kontserdil oli kavas ka John Cage’i üks tuntuim teos ja ühtlasi kogu maailma muusikaajaloo verstapostiks tituleeritud “4’33“”.

Värviküllase õhtu võttis kokku Arnold Schönbergi helipoeem “Verklärte Nacht”.

Kontserdimuljeid jagavad kunstikriitik ja kuraator Rebeka Põldsam, moedisainer ning EKA moekunsti osakonna juhataja Piret Puppart, Fine5 Tantsuteatri- ja kooli eestvedaja ning tantsija Tiina Ollesk ja kunstnik Kaido Ole.

‟Helikaja” on eetris laupäeval, 28. jaanuaril kell 9.

Kordub pühapäeval, 29. jaanuaril kell 10.

Saatejuht on Johanna Mängel.