Helikaja 21. oktoobril

* Eesti koorid hiilgasid Euroraadio rahvusvahelisel koorikonkursil Let The Peoples Sing.

Klassikaraadio läkitas konkursile Eesti Raadio Laulustuudio tütarlastekoori ning kammerkoori Collegium Musicale, kellest viimane pälvis Grand Prix.

Helsingis vahendasid oma muljeid Euroraadio muusikajuht Pascal Labrie, žürii esimees Bent Grønholdt, Norra Raadio muusikajuht Thor Gjermund Eriksen ja Endrik Üksvärav. (Marge-Ly Rookäär)



* Sel nädalal tähistas 85. sünnipäeva helilooja Jaan Rääts, kes on terve oma elu olnud tehnikahuviline.

Mõnikümmend aastat tagasi küsiti temalt ühes telesaates, kas ta usub, et kompuutrid hakkavad kunagi muusikat looma. Rääts vastas, et kindlasti hakkavad, aga siis peavad ka kompuutrid selle ära kuulama.

Vestlusringis arutleme, kas Jaan Räätsa aastatetagune ennustus vastab tõele nüüd, mil tehisintellekt kirjutab muusikat ja tehnoloogiafirmad on välja töötanud robot-dirigendi.

Mis on teadlaste huvi selles valdkonnas, mis on loovus, kas tehisintellekti sisenemine muusikamaailma sunnib meid kultuuri mõistet ümber defineerima ning kas ja millal loob tehismõistus suurteose, mis toob kunstivaldkonda uue paradigma?

Vestlusringis jagavad oma mõtteid dirigent Olari Elts, helilooja Erkki-Sven Tüür ning ajuteadlane ja teadvuseuurija Jaan Aru.



* Muusik mõtleb.

Hektolei Paju mõtiskleb seekord tehnikateemadel ning kõne all on nanobitt meie igapäevaelus.



“Helikaja” toimetaja on Miina Pärn, helimontaaži tegi Helle Paas.

Saade on eetris laupäeval, 21. oktoobril kell 9.

Kordub pühapäeval kell 12.