Hingede öö. Album. Arvo Pärt. Alina (ECM 1999)

Meditatiivne album, kus kõlab vaheldumisi kaks Arvo Pärdi populaarset pala ‟Spiegel im Spiegel” ja ‟Für Alina”. See on ilus, kuulajat ajatusse mõõtmesse kandev ja väga hõreda helikoega muusika. Mõlemat lugu on kasutatud paljudes filmides, tantsulavastustes ja mitmesuguste tähtsate elusündmuste taustahelina. Esitavad viiuldaja Vladimir Spivakov, pianist Aleksander Malter, tšellist Dietmar Schwalke ja pianist Sergei Bezrodnõi. Albumit tutvustab Immo Mihkelson (2010).