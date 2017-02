Ilmakaar (Foto: )

Ilmakaar. Pärsia alatoonidega multi-kulti*

Parajalt esoteerilise nimega kollektiiv Cyminology Ensemble on muusikaliselt oriendi ja oktsidendi piirimail ja oma nime saanud Iraani päritolu lauljanna Cymin Samawatie järgi. Samawatie on õppinud džässi ja teinud koostööd Berliini filharmoonikutega. Tema talendi on avastanud ka Manfred Eicher ja see on viinud ECM-i plaadifirmale lindistamiseni. Muusika tekstid on võetud Pärsia poeetidelt, nii ajaloolistelt kui kaasaegsetelt.

Kontserdi salvestas Baieri Raadio Müncheni Kõikide Pühakute Õukonnakirikus (Allerheiligen-Hofkirche) 20. aprillil 2016. aastal.



Stuudios on Ivo Heinloo.