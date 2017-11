Ilmakaar. Gulaza

Ansambel Gulaza repertuaaris on Jeemeni muusika. Jeemenit ja Aafrikat lahutab meri, kuid ühendab rohkem, kui võiks arvata. Ka Gulaza liikmete taust on Aafrika mandriga seotud, kuigi bänd on kokku tulnud Iisraelis. Ansambli looja Igal Mizrahi on Maroko-Alžeeria päritolu ning põhjalikult uurinud marginaalse Jeemeni naistelaulu traditsioone. Ühiskonnas, kus sunnitud abielud on naiste jaoks igapäevane reaalsus, on põlvest põlve, emadelt tütardele seda pooleldi salajast laulutraditsiooni edasi pärandatud.