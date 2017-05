Ilmakaar (Foto: )

Ilmakaar. Kristluse ja islami ühinemine muusikas*

Ensemble Sanstierce on kombinatsioon Saksamaa ja Iraagi muusikutest. Sidudes 13. sajandi Prantsuse keskaegset laulutraditsiooni samal ajal Araabia kultuuriruumis toimunuga näitavad nad, et kristlusel ja islamil on paljugi ühist.



Trio liige Bassem Hawar mängib Iraagi klassikalises muusikas levinud keelpilli djoze, Dominik Schneider gitternit, mis on pärit Jeemenist, aga saavutas suure populaarsuse keskaja Euroopa laulikute seas. Lisaks on ansamblis laulja Kölnist, Maria Jonas, kes kasutab enda iseloomustamiseks sõna "trobairitz" - nii nimetati naissoost trubaduure 13. sajandi Prantsusmaal.



Nende plaat "Nostre Dame" on ilmunud möödunud aastal. Plaati tutvustab Ivo Heinloo.