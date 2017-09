Ilmakaar (Foto: )

Ilmakaar. Tansaania muusika*

Tansaania üks läbi aegade olulisemaid muusikuid Hukwe Zawose (1938-2003) ei oleks lapsena lehmi karjatades osanud unistadagi, et temast saab oma riigi kultuuriline aare ja et ühel päeval kutsub teda stuudiosse appi plaati salvestama koguni Peter Gabriel. Viieoktavilise hääleulatusega Zawose mängis ka paljusid erinevaid instrumente ja on Tansaania muusika viinud maailmakaardile.

Stuudios on Ivo Heinloo.