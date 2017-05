Ilmakaar. Sudaan

Sudaani pealinnas Hartum´is üles kasvanud lauljanna Setona on pärit ühiskonnast, kus naismuusikud on olnud meestega võrreldes madalama staatusega. Sellegipoolest on Setona´st saanud üks silmapaistvamaid artiste oma maal, kelle album "African Crossroads" sisaldab erinevate Aafrika piirkondade traditsioonist mõjutatud heatujulist ja energilist muusikat.