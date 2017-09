I nagu Interpreet: Keelpillimängijad omavahel

Keelpillimängijate päev on muusikat täis varahommikust hilisõhtuni – õpetamine, orkestritöö ja ansamblitöö nõuavad oma – siiski on need piisavalt erinevad valdkonnad, et mitte väsida.

“Tüdimus tekib ehk siis, kui mängida näiteks 265 korda etendust “Hallo, Dolly!” – ja mitte midagi muud,” arvab tšellist Henry-David Varema.

Saatest saame teada, miks keelpillikvarteti mänedžer broneerib sageli kvarteti liikmete hotellitoad üksteisest võimalikult kaugele ja missuguseid anekdootlikke juhtumisi võib endaga kaasa tuua suurte keelpillidega reisimine

“Grupidünaamika analüüs kammermuusika kontekstis on väga põnev asi,” kinnitab Johanna Vahermägi.

Triin Ruubel arvab, et siiski ei tohi hakata muusikat liiga tõsiselt võtma. “See millega me tegeleme, on ikkagi pillimäng – igas keeles nimetatakse seda mänguks!”

Interpreetide Liidu ja Klassikaraadio koostöös sündinud saatesarjas kohtume erinevate muusikaerialade esindajatega, kes räägivad avameelselt oma elust interpreedina, edust, raskustest, õnnestumisest igapäevasest töös.

Sarja toimetaja on Anne Prommik.

Keelpillidele pühendatud “I nagu interpreet” on eetris 24. septembril kell 9.