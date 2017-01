Klassikud

Raadio on läbi aastakümnete olnud uudisteallikas, probleemide seadistaja-lahendaja, muusikaline saatja ja eluviisi kandja. Raadiokunst on aastate jooksul palju muutunud püüdmaks endiselt olla oma kuulajate nõudmiste järele. Kuidas on aastate jooksul muutunud keelekasutus raadioeetris?

Eesti Raadios 1980-1990-tel aastatel teadustajatööd teinud Sirje Eesmaa, Tõnis Tirel, Helgi Ilo, Margus Hunt, Anne Eenpalu ja Mare Luuk meenutavad, mida see töö tegijailt nõudis, mis selle ameti huvitavaks muutis ja kuidas Eesti Raadio diktoritest lõplikult loobus.



Saate autor on Kaja Kärner, salvestas Erki Telvar, monteeris Evelin Voodla, toimetas Marge-Ly Rookäär.