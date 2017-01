Klassikud

Raadio on läbi aastakümnete olnud uudisteallikas, probleemide seadistaja-lahendaja, muusikaline saatja ja eluviisi kandja. Raadiokunst on aastate jooksul palju muutunud püüdmaks endiselt olla oma kuulajate nõudmiste järele. Kuidas on aastate jooksul muutunud keelekasutus raadioeetris?

Meie esimene halloo-mees Felix Moor tegi reportaažide ja kuuldemängude kõrval ka diktoritööd: tutvustas saatekava ja teadustas kontserte. Pärast sõda jätkasid seda traditsiooni juba kutselised teadustajad, kellest stuudios meenutasid vanu raadio-aegu Ly Koik, Heino Irjas, Age Raa, Heino Köögard ja Urve Koni. Kuidas 60 aastat tagasi teadustajaid välja valiti, kuidas koolitati ja mida see töö tol ajal tegijailt nõudis?



Saate autor on Kaja Kärner, salvestas Erki Telvar, monteeris Evelin Voodla, toimetas Marge-Ly Rookäär.