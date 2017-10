Kontserdisaalis. Festival AFEKT. Solistid

AFEKT Solistid on kooslus rahvusvahelisel nüüdismuusika festivalil AFEKT osalevatest interpreetidest ja heliloojatest. Laval on Monika Mattiesen (hääl, flöödid, elektroonika), Jaanus Siniväli (kontrabass), Liisa Hirsh (klaveriglaidid), Rainer Bürck (elektroonika). Age Veeroos uurib oma uudisteoses "Mateeria" heli algainet kontrabassi abil. Liisa Hirschi "Four Glides" koondub nähtuse ümber, kus klaveri keel mööda aeglaselt liikudes tekivad mikropolüfoonilised laskuvad ja tõusvad helide liinid. Helilooja sõnul sünnib see lugu igal esitusel uuesti. Ameeriklase Alvin Lucieri "I Am Sitting In a Room" ehk "Ma istun toas" on autori tuntumaid kõlakunsti šedöövreid, kus mõned inimkõne fraasid salvestatakse helilindile ja seejärel taasesitatakse saadud materjal ning salvestatakse uuesti teisele helilindile. Kava: * Age Veeroos (*1973) - "Mateeria" (2017, esiettekanne) * Liisa Hirsch (*1984) - "Four Glides" (uue versiooni esiettekanne) * Alvin Lucier (*1931) - "I am Sitting in a Room" / "Ma istun toas" (1969) Otseülekanne Vaba Lavalt. Vahendavad helirežissöör Kaspar Karner ja toimetaja Johanna Mängel.