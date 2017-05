Kontserdisaalis. Vähetuntud muusika kirglik esitaja Age Juurikas

Kontserdisarjas "Eliitkontsertid. Mozart" esineb jõuliselt sugestiivse esituslaadiga soolopianist Age Juurikas, kes ühendab Venemaa ja Euroopa klaverimängu parimaid traditsioone. Tema lemmikrepertuaar pärineb 20. sajandi algusest. Juurika kirg on interpreteerida just vähetuntud ja -mängitud teoseid ning avastada uusi heliloojaid. Kontsert on salvestatud 9. mail 2017 Estonia kontserdisaalis. Helirežissöör Kaspar Karner, toimetaja Tiina Kuningas.