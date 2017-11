Kontserdisaalis. Rainer Honeck toob külakosti Viinist

Kolmapäeval, 8. novembril kell 19 kõlab Klassikaraadios särav ja hoogne muusika Viinist. Estonia kontserdisaalis esineb Tallinna Kammerorkester. Viiulisolist ja dirigent on seekord Rainer Honeck Viini Filharmoonikutest. Eesti Kontserdi sarjas ‟Kuldne klassika. Mozart” saab kuulata Viini klassikuid ja Johann Straussi. Rainer Honeck on Viini Riigiooperi ja Viini Filharmoonikute esimene viiul alates 1981. aastast, Riigiooperi kontsertmeister alates 1984. aastast ning Filharmoonikute kontsertmeister alates 1992. aastast. Olles edukas orkestrimuusik, solist ja kammeransamblist, alustas Honek ka dirigendikarjääriga. Honeck mängib Austria Rahvuspangale kuuluval Stradivariuse ex-Hämmerle viiulil (1709). Maestro Rainer Honecki särav stiil viib kuulaja Musikvereini saali, millest kandub 1. jaanuaril maailma eri nurkadesse muusikalise elegantsi tipp – Viini Filharmoonikute uusaastakontsert. Kavavalik on meeleolukas ja särav. Paindlikkuse ja virtuoossuse poolest on Tallinna Kammerorkester maestro Honeckile vääriline partner. Kava: * Wolfgang Amadeus Mozart – Avamäng ooperile ‟Figaro pulm” * Wolfgang Amadeus Mozart – Viiulikontsert G-duur KV 216 * Ludwig van Beethoven – Romanss Nr 2 F-duur op. 150 * Johann Strauss – Avamäng operetile ‟Nahkhiir”, valsid ja polkad Ülekanne Estonia kontserdisaalist. Toonmeister on Kaspar Karner. Kommenteerib Kersti Inno.