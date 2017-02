Kontserdisaalis. ERSO ja Eltsi alternatiivne energia

Kontserdil "Alternatiivne energia" ühendab Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Olari Eltsi juhatusel elektroonilised helid orkestrimuusikaga. Ameerika noorema generatsiooni silmapaistva helilooja Mason Batesi muusika kõrval on ERSO kontserdi kavas hiljuti 70. sünnipäeva tähistanud John Adams. Esiettekandes kõlab helilooja Marianna Liiki uudisteos. Kava: * Marianna Liik (1992) " "Motion in Oscillating Fields" orkestrile ja elektroonikale (esiettekanne) * Mason Bates (1977) " "Alternative Energy" orkestrile ja elektroonikale * John Adams (1947) " "City Noir" Dirigent Olari Elts ütleb, et seekordsel ERSO kontserdil saab kuulda ja näha, millises suunas liigub 21. sajandi orkester ja kogu orkestrimuusika. ERSO ees teeb sel õhtul debüüdi tšellomängu taustaga muusik DJ Sander Mölder, kelle jaoks on sümfoonilise ja akadeemilise muusika ning klubiatmosfääri vahele jääv maailm kõige inspireerivam. Kontserdi helirežissöör on Aili Jõeleht, toimetaja Johanna Mäng