Kontserdisaalis. Lera Auerbach "72 inglit"

"Minu teose eesmärk on keskenduda ühisosale, mida jagavad eri kultuuride religioossed, vaimsed, esoteerilised ja mütoloogilised traditsioonid. Need 72 meditatsiooni esitlevad kõiki ingleid nende mitmepalgelisuses. Oma olemuselt on "72 inglit" pikk ja intensiivne palve täis kirge ja lootust", ütleb helilooja. Teose Eesti esiettekande teevad kammerkoor Collegium Musicale ja Raschèr Saxophone Quartet (Saksamaa). Dirigent Endrik Üksvärav. Salvestatud Niguliste muuseum-kontserdisaalis 25. aprillil 2017, helirežissöör Kaspar Karner, toimetaja Marge-Ly Rookäär.